Микола Азаров проведе в Москві засідання Економічної ради СНД

На засіданні Економічної ради СНД, яке пройде в Москві 14 вересня під головуванням голови Ради, першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА, буде розглянуто 22 питання, що стосуються різних аспектів економічного співробітництва в рамках СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Виконкому СНД, учасники засідання розглянуть документи, що регламентують взаємодію країн СНД у сфері мирного використання атомної енергії, банківських послуг, транспортної політики, міграції.

Вдруге, після додаткового узгодження з казахстанською стороною, на розгляд Ради буде винесено питання «Про проект угоди про гармонізацію митних процедур при переміщенні електричної енергії через митні кордони держав – учасників Співдружності Незалежних Держав».

На порядку денному засідання Економічної ради є також ряд питань фінансового характеру, зокрема, про проект єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав - учасників Співдружності Незалежних Держав, на 2008 рік.

3 вересня 2007 року до Виконавчого комітету СНД надійшла пропозиція України включити до порядку денного засідання питання «Про врегулювання питання охорони товарних марок». Рішення про доцільність включення цього пункту до порядку денного буде ухвалено членами Ради безпосередньо на засіданні.