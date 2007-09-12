Президент присвоїв 432 почесних звання «Мати-героїня»
23:40, 12 вересня 2007Суспільство
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Указ розміщений на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 432 багатодітним матерям.
Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, жінок нагороджено за материнську самовідданість, народження і виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку.
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