Президент присвоїв 432 почесних звання «Мати-героїня»

Указ розміщений на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 432 багатодітним матерям. Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, жінок нагороджено за материнську самовідданість, народження і виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter