Ющенко відкрив завод з виробництва електронних процесорів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Закарпатської області та відбув до Києва.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час робочої поїздки Президент взяв участь в урочистій церемонії відкриття заводу з виробництва електронних процесорів ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». У своєму вітальному слові глава держави підкреслив, що відкриття цього підприємства є успішним прикладом співпраці держави і бізнесу. В.ЮЩЕНКО ознайомився з роботою підприємства, де до 2010 року працюватимуть 5 тисяч осіб. Загалом у проект має бути залучено 30,1 млн. дол. інвестицій.

В.ЮЩЕНКО під час відвідин Ужгородського національного університету зустрівся з представниками угорських товариств краю. Президент подякував їм за внесок у розбудову української держави та зміцнення українсько-угорської дружби. Глава держави вручив представникам угорських товариств та студентам вузів Закарпаття унікальні книги – збірку творів Тараса Шевченка і Шандора Петефі.