Бойко: різкого підвищення цін на газ і нафтопродукти не буде в жодному разі

“Різкого скачка і будь-яких сенсацій, ніякого підвищення не буде”, - заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про можливе зростання цін на енергоносії.

“Більше того, - продовжив міністр, - половина газу, яка потрібна країні, а це 30 мільярдів кубів, є в наших газосховищах. Якщо і будуть якісь коливання в ціні, то, маючи цей відносно дешевий газ, ми забезпечимо стабільність і прогнозовану ціну на наступний рік”.

Однак Ю.БОЙКО відмовився назвати бодай приблизну ціну на газ на наступний рік.

“Переговори тривають. Головне, що нам, я вважаю, вдасться втримати ціну на туркменський газ на рівні 100 доларів. Це головне, тому що з 55 мільярдів кубів імпортованого газу 40 в цьому році буде туркменський, а 15 – наполовину узбецький та казахський. У них ніяких очікувань щодо підвищень не буде”, - сказав міністр. “Сьогодні ми можемо говорити лише про формулу ціни, яка є дуже прозорою: 100 доларів коштує туркменський газ на кордоні Туркменистан-Узбекистан і 30 доларів транспортування цього газу до нашої країни”, - сказав він.

Стабільною, за словами Ю.БОЙКА, буде і ситуація на нафторинку України.