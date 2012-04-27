Споживання води в Києві впало до рівня 1964 року

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Як йдеться в повідомленні, цього року на Великдень аналітичний відділ «Київ водоканалу» зафіксував рекордно низькі за останні 48 років показники споживання столичними мешканцями води. 670 тис. куб. м за добу - саме такої позначки сягнуло водоспоживання киянами у свято Пасхи. Аналогічні середньодобові обсяги води спостерігалися ще у 1964 році.

Водночас у «Київ водоканалі зазначають, що у 1964 році, за офіційним переписом, кількість населення Києва становила 1 млн. 304 тис. жителів, довжина водопровідної мережі – 903 км 900 м, а за добу мешканці столиці у середньому споживали 675 тис. куб. м води.

За офіційними даними, станом на 1 січня 2012 року, населення столиці становить 2 млн. 814 тис. 258 жителів, неофіційно - до 5 млн., довжина водопровідної мережі при цьому – 4 тис. 134 км 94 м, у середньому за добу кияни споживають 868 тис. куб. м води.

Зменшення водокористування у великі християнські свята закономірне, однак продовжує спостерігатися тенденція до загального поступового зниження об’ємів споживання води у столиці за останні 20 років, - зазначають у «Київводоканалі».

У повідомленні також зазначається, що такі процеси характерні не лише для столиці та інших міст України, а для всього світу.

За даними «Київ водоканалу», у 1991 році споживання води сягнуло своєї рекордної позначки, а потім почало різко знижуватися. Так, загальний обсяг подачі води споживачам в 1991 р. становив 1 млн. 500 тис. куб. м за добу, а за 2011 рік – 868 тис. куб. м за добу, що майже на третину менше.

Розпад у 1991 році СРСР став причиною поступового припинення роботи великих підприємств столиці, які були одними з найбільших споживачів води. Сьогодні Київ поступово перетворився із промислового у бізнес-центр.

Оскільки роботу великих заводів не відновили, потреби у воді промисловості міста зменшилися. І навіть різке зростання населення столиці не змогло відновити колишні обсяги водоспоживання. Крім того, не менш важливим фактором поступового зменшення водокористування стало збільшення кількості приладів квартирного обліку води. Важливо відзначити позитивну тенденцію - відбулися якісні зміни у ставленні людей до питної води: її почали економно використовувати.

При зменшенні водоспоживання «Київводоканал» виводить з експлуатації об'єкти - насосні станції, резервуари чистої води - потреба у функціонуванні яких відпадає. Так, у квітні цього року на насосній станції “Смородинка” виведено з експлуатації та законсервовано один із чотирьох резервуарів чистої води.

При цьому у «Київводоканалі» зазначають, що потужності споруд товариства розраховувалися на подачу значних обсягів води. До прикладу, проектна потужність Деснянської водопровідної станції, яка на сьогодні забезпечує 60% міста питною водою, становить 1 млн. 80 тис. куб. м на добу. Станом на сьогодні вона подає у середньому щодоби лише 520 тис. куб. м води.

Водовідведення прямо пропорційне водопостачанню, і якщо раніше великі об'єми стічної води забезпечували швидке проходження нечистот в колекторах, то сьогодні зменшення її кількості не дозволяє належним чином розбавляти відходи, що призводить до їх накопичення і збоїв у системі водовідведення. Крім того, незаповненість перерізу каналізаційних труб, діаметри яких місцями сягають більше трьох метрів, сприяє швидшому проходженню процесів газової корозії, яка руйнує залізобетонні конструкції колекторів.