СБУ пов'язує сьогоднішній теракт у Дніпропетровську із минулорічним

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпропетровську заявив голова СБУ Ігор Калінін.

«16 листопада о 12 годині ночі стався вибух в одній з урн, розташованій в центрі Дніпропетровська, в результаті якого загинув молодий чоловік. За дотичними ознаками ми розглядаємо версію про ідентичність цього вибуху із сьогоднішніми», - сказав І.Калінін.

За словами голови СБУ, слідство у справі щодо вибуху 16 листопада продовжується, але виникли складнощі, оскільки через високу температуру в епіцентрі вибуху були знищені речові докази, жодних відбитків пальців або матеріалу, з якого можна було отримати ДНК зловмисника, не залишилося - все було знищено.

За словами І.Калініна, картина минулорічного злочину встановлена, але виконавець його не встановлений.

«Якщо він перебуває на території України, ми його знайдемо», - запевнив І.Калінін.