Ще одну міну шукають біля цирку

За даними прес-служби, в міліцію надійшло анонімне повідомлення про підозрілий предмет поблизу проспекту Перемоги, неподалік від будівлі цирку.

«Виїхала вибухо-технічна група, вона зараз працює на місці», - повідомила співробітник прес-служби.

Нагадаємо, 27 квітня вдень в Дніпропетровську, за даними МНС і МВС України, сталися чотири вибухи в різних місцях, постраждали 29 чоловік. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею "терористичний акт", правоохоронці посилили охорону міста і перевіряють громадські місця, залучені внутрішні війська. Також посилена охорона у всіх обласних центрах по Україні і в Києві. До 2 травня в Дніпропетровську заборонені масові заходи.

Як повідомляв УНІАН, за даними київської міліції, у п'ятницю увечері вже було одне неправдиве повідомлення про мінування на Майдані Незалежності - чоловік повідомив журналістам, що у нього в пакеті знаходиться вибуховий пристрій. Проте, ця інформація не підтвердилася.