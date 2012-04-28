У Дніпропетровську відкрили цілодобову «гарячу лінію»
09:14, 28 квітня 2012Суспільство
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Жителі Дніпропетровська та області можуть звернутися з інформацією чи фактами щодо вибухів.
У прокуратурі Дніпропетровської області відкрито цілодобову «гарячу лінію», на яку жителі Дніпропетровська та області можуть звернутися з інформацією чи фактами, пов’язаними із вибухами, що сталися 27 квітня в обласному центрі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.
Телефони гарячої лінії: (056) 718-13-64 та 718-14-64.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив прокуратурі Дніпропетровської області створити зазначену «гарячу лінію» для отримання будь-якої інформації від громадян з метою розслідування терактів та затримання зловмисників.
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