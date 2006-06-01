Кабмін створив Український інститут національної пам’яті

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 31 травня 2006 р. №764 утворив Український інститут національної пам’яті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

Основним завданням Українського інституту національної пам’яті є:

- посилення уваги суспільства до власної історії, поширення об’єктивної інформації про неї в Україні та світі;

- реалізація державної політики та координація діяльності у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

- забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у ХХ столітті, історичного минулого Українського народу, в тому числі усіх форм репресій;

- здійснення комплексу заходів з увічненням пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, учасників національно-визвольної боротьби.

Згідно з постановою, Український інститут національної пам’яті, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Міністерство юстиції мають подати у двомісячний термін проект положення про зазначений Інститут, а також узгоджені пропозиції щодо його матеріально-технічного і фінансового забезпечення та визначення граничної чисельності працівників апарату.