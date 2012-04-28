У Дніпропетровську активізувались анонімні «мінери»

10:36, 28 квітня 2012
Суспільство
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За минулу добу у Дніпропетровську надійшло два неправдивих повідомлення про замінування.

Вчора о 16.45 до міліції Дніпропетровська по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що наступний вибух відбудеться в автобусі за маршрутом Дніпропетровськ - Павлоград.

Про це УНАН повідомили ВЗГ ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

В результаті оперативно-розшукових заходів був затриманий 18-річний хлопець, який зі свого мобільного телефона дзвонив до міліції, почувши про вибухи у Дніпропетровську, і зробив завідомо неправдиве повідомлення про замінування автобуса.

За цим фактом слідчим відділом міського управління міліції Дніпропетровська вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Також вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Того ж дня о 19.18 із невстановленого телефона до чергової частині Індустріального відділу Дніпропетровська подзвонив невідомий про начебто замінування Палацу культури металургів по вул. Косіора.

На той момент у палаці перебувало 30 осіб, яких негайно евакуювали на безпечну відстань.

Під час огляду приміщення працівниками вибухо-технічної служби управління МНС підозрілих і небезпечних вибухових предметів виявлено не було.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за вищезгаданою статтею. Міліція вживає заходів для встановлення та затримання зловмисника.

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