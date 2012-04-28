МОЗ: Під час вибухів у Дніпропетровську постраждали 30 людей, з них 10 - діти
11:05, 28 квітня 2012Суспільство
1103 0
МОЗ запевняє, що потерпілі отримують усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.
У лікарнях залишаються 22 особи
Під час вибухів у Дніпропетровську постраждало 30 осіб, з них 10 дітей.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
За даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, станом на сьогодні кількість постраждалих внаслідок 4 вибухів у Дніпропетровську становить 30 осіб, у тому числі 10 дітей.
Станом на 8.00 у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).
МОЗ запевняє, що потерпілі отримують усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter