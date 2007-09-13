Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в Україні, окрім західних областей, вдень на Лівобережжі часом дощі, подекуди грози, у східних областях місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, у східній половині та на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°, у південних областях, Криму та на Закарпатті до 21°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

15-16 вересня - мінлива хмарність. 15 вересня у західних та північних областях невеликий дощ (на високогір’ї Карпат з мокрим снігом), 16 вересня вночі у східній половині короткочасні дощі, окремі грози, у північних та центральних областях місцями невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 15 вересня в західних областях, 16 вересня в Україні місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура 15 вересня вночі 3-8° тепла (на Чернігівщині та Сумщині на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень 17-22° тепла, у південній частині вночі 7-12°, вдень 20-25°; 16 вересня вночі 6-11°, вдень 11-16°, у південній частині вночі 9-14°, вдень 17-22°; на високогір’ї Карпат вночі та вдень 4-9° тепла (вночі 16 вересня місцями заморозки 0-2°).

17-18 вересня - без опадів, лише вночі 17 вересня у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Температура вночі 4-10° тепла, на узбережжі морів до 13°; вдень 17 вересня 13-19°, у східній частині 11-16°, 18 вересня 17-23°.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі місцями по області невеликий дощ (у Києві без істотних опадів), вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 15-17°; по області вночі 6-11°, вдень 13-18°.

15-16 вересня - мінлива хмарність. Вдень 15 вересня повсюди, вночі 16 вересня місцями невеликий дощ; в решту часу без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 16 вересня місцями пориви 15-20 м/с. Температура 15 вересня вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°; 16 вересня вночі 6-11°, вдень 11-16°.

17-18 вересня - без опадів. Температура вночі 4-9°, вдень 17 вересня 13-18°, 18 вересня 18-23°.