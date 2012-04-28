Автобус із українцями розбився під Псковом

8 українців постраждали у дорожньо-транспортній пригоді поблизу російського міста Псков.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров, за інформацією Генерального Консульства України в Санкт-Петербурзі, сьогодні о 08.50 на 441-му кілометрі траси Псков-Гдов біля населеного пункту Сельцо сталося ДТП за участю мікроавтобуса, який прямував з міста Хуст Закарпатської області до міста Великий Новгород.

За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням.

Внаслідок ДТП постраждало 8 громадян України. Постраждалі були доставлені до Псковської обласної лікарні, 2 особи було госпіталізовано, інші проходить медогляд.

Справа перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби.