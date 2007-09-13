Олександра Абдулова готують до операції

Як відомо, лікарі ізраїльської клініки «Іхілов» поставили Олександру Абдулову страшний діагноз - «рак легенів». У ці дні досвідчені фахівці визначаються з подальшим лікуванням.Як стало відомо кореспондентам "КП",медики сходяться на тому, що допомогти Олександру Гавриловичу може операція. Йому повинні провести резекцію легені - видалити вражену ділянку. З подальшою хіміотерапією і опромінюванням.

Зараз проведення цієї украй складної, але необхідної операції, за деякими даними, впирається в «гірке питання фінансування». Якщо знайдеться необхідна сума, ізраїльські лікарі візьмуться його оперувати.

Інакше Абдулову, ймовірно, доведеться повернутися до Москви і продовжити лікування в столичній клініці.

Послуги фахівців багатопрофільного онкологічного центру «Іхілов», який вважається одним з кращих в світі, дійсно недешеві. У випадку Абдулова хірургічне втручання обійдеться не менше, ніж в сто тисяч доларів. На відміну від ізраїльської клініки в Москві подібна операція може обійтися акторові у декілька разів дешевше. У провідному онкологічному центрі столиці за неї доведеться заплатити 55 000 рублів.