Терактами у Дніпропетровську зайнялися слідчі сусідніх країн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава держави Віктор Янукович сказав під час відвідання Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, спілкуючись із постраждалими 27 квітня людьми.

«Йде скоординована робота. Як тільки у нас буде ясність - ця інформація стане публічною», - сказав глава держави.

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На переконання В.Януковича, важливо, щоб політики не робили собі піар на біді людей.

«Важливо об’єднати сили в цій складній ситуації, зробити все, щоб подібне ніколи не повторилося. Це головне», - підкреслив Президент.

В.Янукович подякував постраждалим громадянам за мужність, яку вони проявили в екстремальній ситуації. Він додав, що влада надасть їм всю необхідну допомогу.

«Обов’язково потурбуємося, щоб вам допомогти і якось компенсувати ті втрати, які ви понесли», - сказав Президент.

Він наголосив, що голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул має вжити всіх заходів для забезпечення належного лікування та виплати компенсацій постраждалим 27 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.