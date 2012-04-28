В Україну доставили ще два швидкісних поїзди Hyundai

Як повідомили УНІАН у порту, як і потяги першої і другої партії, електропоїзди Hyundai доставлені в 9-вагонній комплектації.

Вивантаження потягів проводять фахівці стивідорної компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Нагадаємо, перша партія електропоїздів Hyundai прибула до Одеси в середині березня, друга - на початку квітня.

Довідка УНІАН. Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai orporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування постачань здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея терміном на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових потягів Hyundai планується здійснювати в ремонтний-екіпірувальних депо Харкова і Києва.