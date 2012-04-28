Вакарчук переніс свій концерт у Дніпропетровську через теракти

20:08, 28 квітня 2012
Суспільство
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Святослав Вакарчук переніс концерт сольного проекту «Брюссель» у Дніпропетровську.

Вакарчук
Про це УНІАН повідомили у прес-службі музиканта.

Причиною скасування концерту стало те, що влада заборонила проведення масових заходів у Дніпропетровську в період з 27 квітня по 2 травня.

Концерт «Брюссель» відбудеться 19 травня замість 29 квітня. Усі квитки дійсні, повідомляють у прес-службі.

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