Вакарчук переніс свій концерт у Дніпропетровську через теракти
20:08, 28 квітня 2012Суспільство
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Святослав Вакарчук переніс концерт сольного проекту «Брюссель» у Дніпропетровську.
|Вакарчук переніс концерт на травень
Причиною скасування концерту стало те, що влада заборонила проведення масових заходів у Дніпропетровську в період з 27 квітня по 2 травня.
Концерт «Брюссель» відбудеться 19 травня замість 29 квітня. Усі квитки дійсні, повідомляють у прес-службі.
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