Вакарчук переніс свій концерт у Дніпропетровську через теракти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі музиканта.

Причиною скасування концерту стало те, що влада заборонила проведення масових заходів у Дніпропетровську в період з 27 квітня по 2 травня.

Концерт «Брюссель» відбудеться 19 травня замість 29 квітня. Усі квитки дійсні, повідомляють у прес-службі.