У дніпропетровських лікарнях залишається 18 постраждалих від терактів

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Серед госпіталізованих - 8 підлітків.

За даними ОДА, стан одинадцяти потерпілих - легкої важкості, чотирьох – середньої важкості і троє перебувають у важкому стані.

«Решта 12 потерпілих від вибухів із загальної кількості 30 отримали незначні ушкодження і не потребують амбулаторного нагляду», - наголошується у повідомленні.

Також Управління преси та інформації у своєму повідомленні цитує слова губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула: «Я хочу відзначити високу громадянську відповідальність мешканців Дніпропетровська, які стали очевидцями цієї трагедії і допомагали постраждалим. Порядок і контроль в місті забезпечений, працює «гаряча» телефонна лінія, жителі розуміють ситуацію та ініціативно надають допомогу правоохоронним органам».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.