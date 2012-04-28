Злочинці 5 днів тримали у заручниках викладачку

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, жінку було викрадено 21 квітня біля її будинку.

«Коли жінка вийшла з під’їзду, троє чоловіків схопили її і силоміць посадили до автомобіля та вивезли за межі Києва, де тримали протягом 5 днів у лісосмузі на території Вишгородського району, примушуючи телефонувати рідним і просити викуп в сумі 100 тисяч доларів за звільнення», - зазначили в УЗГ.

У викраденні людини участь брали 6 осіб. Усі вони затримані.