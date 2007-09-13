Міліція затримала кримінального авторитета ”Тенгіза”

У Житомирській області затриманий кримінальний авторитет на прізвисько "Тенгіз".

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

За словами прес-секретаря ГУБОЗ МВС Олени МЕЛЬНИК, раніше не раз судимий уродженець Зугдіді Тенгіз КАРЧАВА був затриманий у ніч на 13 вересня неподалік від смт Ружин в результаті спецоперації.

Т.КАРЧАВА, в кримінальному світі відоміший як "Тенгіз", є, за даними оперативників, "смотрящим" по Західній Україні і правою рукою "злодія в законі" "Антімоса", котрий недавно втік у Росію, зазначили в ГУБОЗ.

Разом з "Тенгізом" заарештовані два його помічника, відомі в злочинному світі як "Теймураз" і "Армен", а також два охоронці. Під час огляду автомобіля затриманих оперативники знайшли і вилучили пістолет ТТ, револьвер і гвинтівку з оптичним прицілом.

Серед особистих речей, які мав при собі "Тенгіз", виявлені також пістолет-кулемет іноземного виробництва, патрони і пакет з білим порошком, ймовірно, кокаїном (проводиться експертиза), повідомили в ГУБОЗ.

Житомирською міліцією порушено кримінальну справу за фактом незаконного обороту зброї (ст.263 ч.1 Кримінального кодексу України).