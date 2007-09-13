Кожен другий українець протягом року давав хабарі - опитування

Майже кожен другий українець протягом останнього року давав хабарі.

Про це свідчать результати всеукраїнського репрезентативного опитування, проведеного 4-8 вересня Інститутом соціальної та політичної психології Академії політичних наук України, які сьогодні на прес-конференції в УНІАН презентувала заступник директора Інституту Любов НАЙДЬОНОВА.

Згідно з результатами опитування, близько 47% респондентів зізналися, що давали протягом останнього року хабарі (у 2006 р. - 50,2%). Найчастіше, хоч і дещо рідше, ніж минулого року, опитані давали хабарі лікарям – про це повідомили 30,9% (проти 35,9% у 2006 р).

На другому місці опинилися вчителі й викладачі – 16,9% відповідей, на третьому – працівники ДАІ – 13,1%. За словами Л.НАЙДЬОНОВОЇ рівень хабарництва серед цих категорій, порівняно з минулим роком, практично не змінився.

Далі, згідно з даними опитування, йдуть працівники органів державної влади і управління – 6,3%, працівники міліції – 5,3%, працівники ЖЕКів – 5,2%, судді – 2,8%, податківці – 2,7%, митники – 1,9%, пожежники – 1,7%.

За словами заступника директора Інституту, найбільше вражені корупцією західний і центральний регіони. Тут змушені були давати хабарі відповідно 54% та 53,5% респондентів, тоді як у східному – 40,2% і південному – 37,5%.

Л.НАЙДЬОНОВА також повідомила, що 50% опитаних вважає, що цього року не обходилось без корупції на вступних іспитах до вищих навчальних закладів. Однак при цьому вона підкреслила, що частка таких респондентів протягом останніх трьох років неухильно зменшується (у вересні 2005 року вона становила майже 60%), тобто негативні настанови громадської думки щодо корумпованості вищої освіти помітно послабилися. Разом з тим, за її словами, цю позитивну тенденцію певною мірою нівелює те, що тезу про відсутність корупції на вступних іспитах найчастіше заперечують саме ті респонденти (58,9%), у сім’ях яких є молоді люди, котрі цього року вступали до ВНЗ і стали студентами. Це було встановлено шляхом непрямих питань респондентам.

Крім того, Л.НАЙДЬОНОВА повідомила, що українці відзначають покращення готовності закладів освіти до нового навчального року. Так, позитивно оцінку підготовці освітніх закладів цього року дали 40,9% опитаних проти 33,1% минулого року. За її словами, прикметно, що стан їх готовності позитивно оцінюють передусім респонденти, в сім’ях яких є школярі чи студенти (46,3%), а також самі учні та студенти (55,2%) та працівники освіти (59%), тобто люди, які добре знають стан справ у освітній галузі. Найбільше опитаних вважають, що школи та інші навчальні заклади добре підготувалися до нового навчального року, у західному (44,5%) і південному регіонах (42,5%).

У ході дослідження було опитано 2 тис. респондентів в АР Крим, усіх областях України та Києві. Опитуванням було охоплено 250 населених пунктів, з яких 119 – міські, 131 – сільські. Опитування проводилося за квотною вибіркою, що репрезентує населення віком від 18 років і старше. Квотування здійснювалося за статтю, віком, рівнем освіти, типами та розмірами населених пунктів. Похибка вибірки становить 2,2%.