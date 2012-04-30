У Сумах через загрозу вибуху з ранку перекрили вокзал

Як передає кореспондент УНІАН, перша інформація про це з'явилася на сайті сумського тижневика «Данкор». Видання повідомило, що, за даними міліції, сьогодні о 7.30 ранку чоловік, проходячи по вул. Привокзальній, почув розмову двох інших чоловіків про те, що сьогодні о 14.30 на залізничному вокзалі буде вибух. Проявивши свідомість, чоловік одразу пішов до лінійного відділу міліції і повідомив міліціонерам про почуте. Міліція одразу вжила заходи з метою перекриття вокзалу. На місце виїхали керівники управління МВС України в Сумській області, в охороні громадського порядку задіяна вся сумська міліція. Міліцією перекриті всі підходи до вокзалу. Людей з квитками пропускають і ведуть в обхід.

Як передає кореспондент УНІАН з місця події, під'їзди до вокзалу з боку проспекту Шевченка та обласної стоматологічної поліклініки перекриті приблизно з 9.00, увесь транспорт, зокрема й громадський, пускається в обхід вокзалу. Поряд з вокзалом стоїть автобус з міліціонерами і пожежний автомобіль. Бажаючих придбати квитки пропускають у будівлю вокзалу після обстеження собаками кінологічної служби.

Рух потягів по станції «Суми» не зупинений: із 7.00 до 24.00 30 квітня звідси мають відправитися 16 приміських і 16 потягів міжміського сполучення.

У ЦГЗ УМВС України у Сумській області не коментують ситуацію, мотивуючи це територіальним підпорядкуванням залізничного вокзалу лінійному відділу міліції. Керівник прес-служби останнього Лариса Киричок із самого ранку сама перебуває в середині не змогла пояснити чи справді надійшло повідомлення про можливий вибух.

«На території вокзалу і навколо нього наші працівники несуть службу в посиленому варіанті», - сказала вона кореспонденту УНІАН, не уточнивши при цьому кількість задіяних міліціонерів.

Крім того, на даний момент не змогли прояснити ситуацію і в прес-групі обласного управління Служби безпеки України. Відомо тільки, що обстеження із собаками будівлі вокзалу не виявило вибухонебезпечних предметів.