Луценко наводить докази участі сина Черновецького в афері Еліт-центру

Лідер блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО радить голові наглядової ради «Правекс-банку», депутату Київради Степану ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ забрати з суду свій позов до нього.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН факт подачі С.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ позову про захист честі й гідності до Ю.Луценко.

«Стьопі (ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ – УНІАН) треба негайно відкликати свій позов із суду, інакше він, врешті-решт, сяде», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами лідера НУ-НС, він має в своєму розпорядженні відео «спільного гуляння» на банкеті С.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і керівника групи компанії «Еліта-Центр» Олександра ВОЛКОНСЬКОГО. Також, за даними Ю.ЛУЦЕНКА, існують свідчення єдиного засудженого в справі «Еліта-центр», який підтверджує причетність сім`ї ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до даної афери. Лідер НУ-НС стверджує, що О.ВОЛКОНСЬКИЙ, якого супроводжувала міліція, приїжджав «із сумками з готівкою в «Правекс-банк» і виходив звідти разом зі С.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ».

Крім того, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, більше половини потерпілих громадян від афери «Еліта-центр» вносили свої гроші до фірм-одноденок, рахунки яких знаходилися в «Правекс-банку». «Факт спільної гулянки, перельотів літаків, вихід разом з банку, де залишалися сумки з готівкою, свідчать про те, що це була чітко спланована афера двох товаришів. І слідство має в своєму розпорядженні дані про причетність до цього сім`ї ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 12 вересня подав до суду позов про захист честі й гідності до лідера НУ-НС Ю.ЛУЦЕНКА. Зокрема, С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає брехливими звинувачення Ю.ЛУЦЕНКА на його адресу щодо причетності до афери «Еліта-центр».