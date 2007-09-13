Черномирдін каже, що в Україні все шиворіт-навиворіт

Посол РФ в Україні Віктор Черномирдін оцінює російсько-українські відносини на "тверду трієчку" за п’ятибальною шкалою. "Тут теж має бути адекватна оцінка - як розвернути ці відносини, якщо українська сторона перманентно перебуває у виборах? Але я абсолютно впевнений - все стане на свої місця", - заявив посол в інтерв`ю журналу "Профиль".

Віктор Черномирдін незадоволений рівнем присутності російського бізнесу в Україні. "Він досить низький, - сказав посол. - Ми стоїмо десь на сьомому місці серед усіх інвесторів в українську економіку - це абсолютно нас не прикрашає, і мене дивує. Адже як ніхто інший ми, росіяни, адаптовані до такої ситуації, тому що самі пройшли через це. У нас є величезні можливості: зараз в Росії компанії працюють стабільно, впевнено, спокійно. Чому наші інвестори так слабо, мляво поводяться щодо України? Тому що тут деколи натикаються на чималі проблеми, які по суті справи нерозв`язні, коли не знаєш — з ким вирішувати ці проблеми. Є і інші причини. В Україні, наприклад, теж не дуже хочуть присутності російського бізнесу. Я не керуюся якимись припущеннями: ми це бачимо, читаємо в пресі. Тут хочуть до інвестицій приліпити особу. Яке це має відношення до економіки? Чим більше йдуть інвестиції, тим краще розвивається держава і вирішуються проблеми в країні. Усі світові держави працюють на те, щоб зробити себе привабливим, а тут все виворіт-навиворіт. Така ситуація багато що ускладнює. Тому треба розуміти, що при політичній нестабільності інвестор поводиться дуже обережно. І чекати, щоб пішов широкий потік - марно. Цього ніколи не буде при нестабільній ситуації. Правильно кажуть - гроші люблять тишу".

Повністю інтерв`ю Віктора Черномирдіна журналу "Профиль" читайте в суботньому номері журналу.