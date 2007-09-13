Різниця між ”помаранчевими” і ”біло-синіми” незначна (опитування)

Переважна більшість громадян України не підтримує ідею створення “широкої коаліції” після проведення 30 вересня позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 1 по 10 вересня 2007 року.

Зокрема, лише 15,6% респондентів вважають, що найкращим для країни був би склад коаліції, основу якої становитимуть Партія регіонів і, принаймні, одна з «помаранчевих» політичних сил - «Наша Україна - Народна самооборона» або БЮТ. Значно частіше громадяни України підтримують створення або суто «помаранчевої» - 30,6% опитаних, або суто «біло-блакитної» коаліції - 28,5%.

При цьому, менше третини опитаних вважають, що між основними політичними силами існує помітно виражена різниця як у передвиборних програмах, так і у характері їхньої діяльності. Більше половини респондентів вважають, що такої різниці майже немає, або вона є незначною. В той же час, респонденти досить скептично оцінили рівень виконання провідними політичними силами передвиборних обіцянок, що давалися перед виборами 2006 року. Не менше двох третин виборців вважають, що кожна з політичних сил, які у 2006 році пройшли до парламенту, або зовсім не виконують своїх обіцянок, або виконують їх незначною мірою.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 10 вересня 2007 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за регіоном проживання, типом поселення, віком і статтю. Вибірка побудована як багатоступенева, стохастична із квотним відбором респондентів на останньому ступені. Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах методом особистого інтерв’ю. Всього опитано 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з імовірністю 0,95 не перевищує 2,3%.