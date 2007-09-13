Тимошенко про Регіони, Регіони про Тимошенко, всі - про Дніпроенерго

Партія регіонів звинувачує лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО в безпідставності тверджень про непрозорість приватизації компанії «Дніпроенерго».

Про це йдеться в заяві Партії регіонів, текст якої передано агентству УНІАН.

У Партії регіонів відзначають, що останнім часом стали регулярними агресивні випади на адресу представників Партії регіонів з боку Ю.ТИМОШЕНКО. Одним з прикладів є її заява про нібито непрозорість процесу приватизації компанії «Дніпроенерго». «Партія регіонів упевнена, що ці голослівні звинувачення не мають під собою жодних підстав», - йдеться в заяві.

У Партії регіонів наголошують, що «Дніпроенерго» більш як п`ять років було в стані банкрутства, і залучення інвесторів для участі в його порятунку відбувалося на основі публічного, прозорого конкурсу, про який всі бажаючі були заздалегідь поінформовані через ЗМІ. «В результаті конкурсу на підприємство прийшов інвестор, готовий вкласти 2 мільярди гривень в його фінансове оздоровлення і подальший розвиток. При цьому держава зберегла контроль над компанією (50% +1 акція), а також - більшість своїх представників в органах управління», - йдеться в заяві.

Як наголошують у Партії регіонів, вже за цей рік вартість контрольного пакета «Дніпроенерго», який перебуває у власності держави, збільшилася в два з лишком рази. При цьому інвестор повністю виконує взяті на себе зобов`язання перед українською державою і колективом підприємства.

«А якщо повернутися до звинувачень ТИМОШЕНКО, то Партія регіонів нагадує, що банкрутство «Дніпренерго» розпочалося саме в період її перебування на посту віце-прем`єр-міністра, який займається паливно-енергетичним комплексом», - наголошується в заяві.

Зокрема, в Партії регіонів стверджують, що в 2000 році урядом, де «майбутня полум`яна опозиціонерка була віце-прем`єром по ТЕК», свідомо створювались передумови для погіршення фінансового стану енергогенеруючих підприємств з метою доведення їх до банкрутства. «Саме близькі ЮВТ структури і були основними кредиторами «Дніпренерго». І саме вони ж ініціювали справу про банкрутство. Отже ТИМОШЕНКО, яка розмірковує сьогодні про «класичну схему, вже не раз обкатаною владою», дійсно говорить із знанням справи. Адже це вона змушувала тоді підприємства брати кредити у комерційних банків, які вони не могли повернути ні за яких умов. А оскільки заставою виступало майно компаній, це можна розглядати як базу для подальшої їх приватизації в процесі банкрутства», - йдеться в заяві.

У Партії регіонів не сумніваються, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка заявляє сьогодні про необхідність реприватизації «Дніпренерго», піклується зовсім не про долю даного підприємства. «Політична доцільність підштовхує її на дії, здатні принести певні дивіденди, які при цьому напряму загрожують економіці України. І в цьому світлі передвиборче гасло БЮТ «Зробила тоді – зробить зараз» виглядає особливо цинічно», - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО обіцяє повернути в державну власність компанію «Дніпроенерго». «Історія махінацій з "Дніпроенерго", 40% акцій якого тепер контролює АХМЕТОВ, - це класична схема, вже не раз обкатана владою. Спочатку підприємство доводиться до банкрутства, відтак з`являється "добрий" кредитор (в даному випадку - підприємства Ріната АХМЕТОВА), якому і дістається згодом ласий стратегічний об`єкт», - заявила вона. Лідер БЮТ наголосила, що реальна вартість "Дніпроенерго", за прогнозами експертів, становить 10 млрд. грн. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, приватизація "Дніпроенерго" доволі яскраво характеризує дії команди Віктора ЯНУКОВИЧА.

При цьому в коментарі тижневику “Дзеркало тижня” (№33 за 8 вересня 2007 року) мажоритарний власник Донбасівської паливно-енергетичної компанії (ДПЕК), яка відкрито виступила інвестором санації ВАТ «Дніпроенерго», Р.АХМЕТОВ заявив про безгрунтовність звинувачень у непрозорості проведення санації підприємства.