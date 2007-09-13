Ющенко написав Черновецькому про Еліта-центр, а генпрокурору - про Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що київська міська влада має надати гарантії на забезпечення житлом або повернення коштів постраждалим від групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-Центр».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться в листі глави держави на ім’я Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Зокрема, Президент наголошує, що до цього часу питання надання гарантій місцевою владою не вирішене. Крім того, В.ЮЩЕНКО радить Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ зустрітися із представниками громадської організації «Спілка брутально ошуканих громадян», яка захищає права найбільш малозабезпечених громадян, потерпілих від «Еліта-Центру».

Президент також звернувся з цього приводу з листом до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА. Зокрема, В.ЮЩЕНКО зазначив, що прокуратура, у порядку нагляду, має здійснити перевірку чинного законодавства щодо відшкодування громадянам втрачених коштів.

Про вжиті заходи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та О.МЕДВЕДЬКО мають поінформувати Президента України до 25 вересня поточного року.

Довідка УНІАН. В результаті будівельної афери «Еліта-Центр» в Києві постраждали більш як 1,5 тис. чол. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в спорудженні будинків у різних районах столиці, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж самі квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.