Siemens допоможе Україні налагодити виробництво електровозів

«Укрзалізниця» планує підписати із Siemens договір про реалізацію проекту на суму 250 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК сьогодні на прес-конференції.

За його словами, проект буде спрямовано на розробку і організацію виробництва в Україні двосистемних електровозів - змінного і постійного струму.

«Сьогодні ми практично готові до підписання (договору - УНІАН) на 250 млн. дол. з компанією Simens на розробку і організацію виробництва в Україні нового локомотива для перевезення пасажирських потягів на два види струму», - сказав В.КОЗАК.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» є монополістом у сфері залізничних перевезень України і об`єднує шість залізниць країни.