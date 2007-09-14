DEKRA готова впровадити німецький досвід безпеки на автошляхах в Україні

Німецький транснаціональний концерн DEKRA через дочірню компанія “DEKRA Експерт Україна” готовий впроваджувати в нашій державі німецький досвід підвищення безпеки на дорогах.

Про це на прес-конференцій в УНІАН заявив представник компанії “DEKRA Експерт Україна” Олег ГОЛУБЕНКО.

Він повідомив, що DEKRA є провідною незалежною експертною організацією Європи в галузі автомобільного транспорту.

За словами О.ГОЛУБЕНКА, головною метою компанії є просування на український ринок сучасних європейських технологій в цій галузі, підвищення експлуатаційної ефективності автотранспортної техніки та безпеки дорожнього руху.

Він також розповів, що Німеччина є однією із найблагополучніших європейських держав стосовно безпеки дорожнього руху. У Німеччині показник кількості загиблих на 100 ДТП у 7-8 разів нижчий, ніж в Україні. В 1970 році у Німеччині внаслідок ДТП загинуло 21 тис. 332 особи, а вже у 2005 році завдяки ефективній системі державного управління забезпечення безпеки дорожнього руху, активній участі в цій справі громадських організацій цей показник зменшився до 5 тис. 361 загиблих.

О.ГОЛУБЕНКО зазначив, що “DEKRA Експерт Україна” пропонує такі види послуг: оцінка транспортних засобів і збитків при їх пошкодженні; експертний аналіз ДТП; консалтинг; технічні огляди транспортних засобів; сертифікація автомобілів, що були у вжитку; навчання і підвищення кваліфікації оцінювачів і аварійних комісарів.

Також в Україні DEKRA активно займається науково-технічною і освітньою діяльністю в галузі безпеки дорожнього руху.