Як гарантувати комп`ютерну безпеку на виборах?

Центральна виборча комісія затвердила заходи щодо забезпечення безпеки функціонування інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на дострокових парламентських виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову вчора на засіданні ЦВК підтримали всі члени ЦВК, які брали участь у засіданні.

За словами голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, цим документом Центрвиборчком зобов’язав окружні виборчі комісії створити робочі групи, які забезпечать перевірку захисту програмного забезпечення системи «Вибори». До складу цих комісій також увійдуть представники Держслужби захисту інформації та зв’язку і Служби безпеки України.

Крім того, постановою передбачено, що робочі групи мають до 27 вересня завершити перевірку програмного забезпечення системи і до 28 вересня надати до ЦВК відповідні протоколи.

У свою чергу, після завершення засідання ЦВК член Комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ пояснив, що в ухваленій зазначеній постанові мова йде про унеможливлення зовнішнього втручання в роботу інформаційно-аналітичної системи «Вибори».