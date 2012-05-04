Янукович похвалив швидку допомогу

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час засідання координаційного штабу, створеного за його дорученням для розслідування вибухів 27 квітня у Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.Янукович звернув увагу на якісну роботу медиків у наданні допомоги постраждалим внаслідок вибухів 27 квітня. Саме завдяки своєчасній допомозі вдалося врятувати життя людей, наголосив він.

«Це означає, що система швидкої допомоги, яку ми запроваджуємо в цілому в Україні, себе виправдовує в таких екстремальних умовах - вона працює, можна сказати, бездоганно. Її тільки треба швидше розвивати», - наголосив В.Янукович, звертаючись до віце-прем'єр-міністра - міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.