Тимошенко: Партія регіонів роздає обіцянки, але не враховує їх у бюджеті

У проекті державного бюджету на 2008 рік ніяких соціальних обіцянок, які дає Партія регіонів на дострокових парламентських виборах, не враховано.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в прямому ефірі на телеканалі «1+1».

«Не піднімаються ні пенсії, ні заробітні плати – нічого», - наголосила лідер БЮТ, додавши, що «зрівнялівка у пенсійному забезпеченні повністю залишається в бюджеті на 2008 рік».

Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, закон про дітей війни знову не буде фінансуватися.

«Ті обіцянки, що стосуються виплати на першу, другу і третю дитину, не вистачає половини грошей в бюджеті. Обіцянка до трьохрічного віку дітям платити по 200 гривень в бюджеті не передбачена», - наголосила вона.

Крім того, коментуючи ініціативу Олександра МОРОЗА ухвалити бюджет-2008 в цілому у Верховній Раді V скликання, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ми прекрасно знаємо, що парламент сьогодні не існує. Всі партії зареєстровані на вибори, і сьогодні можна тільки в неіснуючому парламенті знімати недоторканність, щоб залишитись депутатом з нею на все життя».

«І тому не потрібно сьогодні робити піар-кампанію, збираючи сесії парламенту і приймаючи бюджет, який нічого не міняє в соціальному житті людей», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Кабінет Міністрів схвалив проект держбюджету на 2008 рік з доходною частиною більш як 250 млрд. грн., витратною - 271,3 млрд. грн., дефіцит бюджету збільшено з 2,18 до 2,33% ВВП.

За інформацією першого віце-прем`єр-міністра України, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА, додаткові кошти бюджету буде направлено на забезпечення соціальних гарантій громадян на підтримку АПК і реалізацію інвестиційно-інноваційних проектів.