Євросуд відмовив кримчанину у бажанні бути ”Дмітрієм Владіміровічєм”
08:09, 14 вересня 2007Суспільство
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Порушення прав людини не знайшли
Українізовувати російські імена дозволив Європейський суд з прав людини. Це рішення на позов мешканця Сімферополя, повідомляє 5 канал.
Кримчанин, який отримав новий паспорт 97 року із обуренням побачив, що його ім`я та по-батькові записали як Дмитро Володимирович. Чоловік вважає, що його ім`я має звучати не інакше як "Дмітрій Владіміровіч". Українізація так розізлила мешканця Сімферополя, що він звернувся до суду - спочатку дійшов аж до Кримського Верховного, однак позов не задовільнили. Тоді він апелював до Євросуду - утім, і там не знайшли в українізації імені порушення прав людини.
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