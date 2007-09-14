Євросуд відмовив кримчанину у бажанні бути ”Дмітрієм Владіміровічєм”

Українізовувати російські імена дозволив Європейський суд з прав людини. Це рішення на позов мешканця Сімферополя, повідомляє 5 канал.

Кримчанин, який отримав новий паспорт 97 року із обуренням побачив, що його ім`я та по-батькові записали як Дмитро Володимирович. Чоловік вважає, що його ім`я має звучати не інакше як "Дмітрій Владіміровіч". Українізація так розізлила мешканця Сімферополя, що він звернувся до суду - спочатку дійшов аж до Кримського Верховного, однак позов не задовільнили. Тоді він апелював до Євросуду - утім, і там не знайшли в українізації імені порушення прав людини.