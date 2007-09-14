Українок везли до Москви різати салати, а перетворили в секс-рабинь

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу щодо осіб, які, обіцяючи кримчанам роботу в Москві в цеху з виробництва корейських салатів, примушували їх займатися проституцією.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримської прокуратури, впродовж 2003-2005 років обвинувачені "спокусили" високооплачуваною роботою в Москві семеро кримчанок, троє з них ще не досягли повноліття, а одна виховувала двоє малолітніх дітей.

«Відправитися різати салати до Москви примусила молодих жінок потреба, - зазначили в прокуратурі. - Про істинні цілі набору персоналу майбутні секс-рабині дізналися вже після прибуття до столиці Росії». Без паспортів, коштів для існування і під фізичним тиском кримчанкам довелося займатися проституцією.

Створення і функціонування такого «цеху» кваліфіковане за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (у редакції 2001 року) - як примушення і залучення до заняття проституцією, тобто надання сексуальних послуг за платню шляхом застосування насильства і погроз його застосування, обману, що здійснюється у відношенні неповнолітніх, організованою групою. Обвинувачення за даною статтею пред`явлене торговцю «живим товаром». Докази його вини в скоєні цього злочину, а також в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч.2 ст. 332 КК України) скоро почне розглядати суд. Відносно двох співучасників обвинуваченого справа виділена в окреме провадження.