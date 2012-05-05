Азаров про засилля технічних агрокультур: Такі доходи нам не потрібні

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, під час селекторної наради у Мінекології М.Азаров сказав: «Хочу звернути вашу увагу на те, що в країні має місце варварська експлуатація ріллі під технічні культури і це виснажує землі».

При цьому він навів приклад, що в одному з районів Миколаївської області 80% землі засіяно соняшником, при нормі для регіону 29%.

М.Азаров доручив М.Присяжнюку за тиждень зібрати голів обласних і районних держадміністрацій, які понаднормово висівають технічні культури, та провести з ними відповідну роз’яснювальну роботу.

«За тиждень міністр аграрної політики і продовольства запросить до себе на нараду тих голів обласних держадміністрацій, які не займаються серйозно цим питанням, і запитаємо у них, як вони виконують рекомендації Мінагрополітики для підтримки родючості ґрунтів. Це нікуди не годиться. Така експлуатація землі і такі доходи нам абсолютно не потрібні», - сказав М.Азаров.