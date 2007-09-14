Як краще продавати нерухомість?

Сьогодні в Одесі відкрилася VIII міжнародна конференція «Передові технології розвитку ринку нерухомості. Інвестування в нерухомість, законодавче регулювання, перспективи розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, доповіді на конференції розбиті на кілька блоків, серед яких - освіта і управління персоналом компаній, управління і розвиток саморегульованих організацій, технології розвитку агентств нерухомості, інвестиції в нерухомість і тенденції і перспективи розвитку ринку іпотеки.

Відкриваючи конференцію, президент Асоціації ріелторів Одеси і Одеської області Костянтин НОВИЦЬКИЙ повідомив, що в її рамках відбудеться «круглий стіл» громадських організацій у сфері ріелторської діяльності, який буде присвячений законодавчому регулюванню ріелторської діяльності в Україні і питанням взаємодії громадських організацій.

У роботі конференції беруть участь близько 250 фахівців ринку нерухомості з України, Росії, Молдови, Польщі, Болгарії, Литви і Латвії. Організаторами проведення конференції виступили Асоціація ріелторів Одеси і Одеської області, Київське міське відділення АСНУ за підтримки Асоціації фахівців з нерухомості України і Фонду держмайна України.

Конференція завершить свою роботу 16 вересня.