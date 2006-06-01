”ВимпелКом” відмовляється від купівлі ”Київстару”

Російський оператор «ВимпелКом» сьогодні оголосив про відкликання своєї пропозиції на адресу норвезької Telenor і російської Altimo (входить до "Альфа Груп") про придбання 100% українського оператора мобільного зв`язку ЗАТ "Київстар" за 5 млрд. дол. США. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі «ВимпелКому».

У повідомленні зазначається, що висунуті Telenor умови продажу "Київстару" російській компанії, зокрема, угода між Telenor і Altimo, що передбачає ринковий механізм виходу з компанії, і відповідні схвалення Федеральної антимонопольної служби РФ (ФАС), є необхідними. Проте «ВимпелКом» вважає маловірогідним, що така угода може бути досягнута в осяжному майбутньому.

"Незважаючи на те, що основні умови купівлі були в основному узгоджені між усіма трьома сторонами, придбання «Київстару» було поставлене в залежність від укладання угоди, що передбачає ринковий механізм виходу з компанії, а ми бачимо, що Telenor і «Альфа» досягли дуже незначного прогресу з цього питання за останні три місяці", - прокоментував ситуацію генеральний директор «ВимпелКому» Олександр ІЗОСІМОВ.

Він зазначив, що російський оператор не вважає за доцільне продовження переговорів.

"Ми завжди будемо раді повернутися за стіл переговорів і розглянути додаткові пропозиції від «Теленору» і «Алтімо» в майбутньому", - додав він.

За словами О.ІЗОСІМОВА, поки що «ВимпелКом» зосередить всі зусилля на реалізації оголошеної стратегії розширення на ринку України через ЗАТ «Українські радіосистеми» (УРС, ТМ «Білайн»), "тим більше, що попередні результати запуску бренду «Білайн» дозволяють сподіватися на успіх", - сказав керівник російській компанії.

Довідка УНІАН. 9 травня компанія Altimo повідомила, що Telenor погодився на пропозицію російської "Альфа-груп", згідно з якій "ВимпелКом" купить український "Київстар" за акції і грошові кошти.

Раніше Telenor наполягав на придбанні "ВимпелКомом" "Київстару" за 5 млрд. дол. готівкою з обов`язковою умовою запуску механізму припинення партнерства Altimo з Telenor, що надалі дозволить викупити частку акцій у «ВимпелКомі» того чи іншого акціонера тому акціонеру, хто запропонує більшу суму.

Компанії Telenor у «ВимпелКомі» належить 29,9%, Altimo – 32,9%, у «Київстарі» Telenor належить 56,5%, Altimo – 43,59% акцій.