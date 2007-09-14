Ющенко: Україна задоволена темпом розвитку відносин з ЄС

Україна задоволена темпом розвитку відносин з Європейським Союзом.

Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції за результатами сьогоднішнього XI Саміту «Україна-ЄС».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що в рамках Саміту сторони продемонстрували повну відкритість позицій та атмосферу дружби і відкритості.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що за результатами Саміту сторони підписали низку документів, серед яких – Спільна заява сторін, а також – Спільна доповідь про прогрес в переговорному процесі щодо укладення нової поглибленої угоди між Україною і ЄС.

“Ми надзвичайно задоволені темпом розвитку відносин України і ЄС”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент також позитивно оцінив виконання Плану дій Україна-ЄС, який, за його словами, має більш як 70% виконаних заходів.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогоднішньому Саміті основний акцент був присвячений проекту нової поглибленої угоди між Україною і ЄС. За його словами, в цьому контексті сторони мають спільні, узгоджені позиції.

“Українська сторона задоволена тим характером констатації наших ключових пріоритетів в рамках цієї Угоди”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас, за його словами, в цьому плані є положення, над якими ще треба працювати, але це лише додає сторонам натхнення.