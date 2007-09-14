Семенюк проігнорувала указ Ющенка

Фонд державного майна України на сьогодні не призупинив конкурс із приватизації держпакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК.

За її словами, оскільки рішення про приватизацію ОПЗ ухвалювалося Кабінетом Міністрів, то саме він і повинен ухвалити рішення про призупинення конкурсу.

За інформацією В.СЕМЕНЮК, у понеділок відбудеться засідання робочої групи з приватизації Одеського припортового заводу, на якій планується розробити пропозиції щодо ситуації в зв`язку з указом Президента про призупинення приватизації цього підприємства, які надалі будуть направлені на розгляд уряду.

В.СЕМЕНЮК зазначила, що на сьогодні продовжується прийом заявок від компаній, які хочуть ознайомитися з інформацією про підприємство, їх загальна кількість зросла до дев`яти.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 8 серпня 2007 року прийняв розпорядження № 641-р «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод»

15 серпня Фонд державного майна України оголосив конкурс із продажу контрольного держпакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод” у розмірі 99,52% статутного фонду. На продаж виставляється 794 703 700 акцій номінальною вартістю 1 грн. Стартова ціна пакета - 2 млрд. 500 тис. грн.

12 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призупинив дію розпорядження Кабінету Міністрів про приватизацію Одеського припортового заводу.

Конкурс планувалося провести на початку жовтня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду й третій - із випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку.

100% пакет акцій ВАТ перебуває в управлінні Фонду держмайна України.

Статутний фонд - 798 млн. 544 тис. грн.

Про свою зацікавленість в участі в конкурсі з приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод" вже заявили, зокрема, ВАТ "Чернігівське Хімволокно" (Україна), АТ "Азот" (Україна), ВАТ "Дніпроазот" (Україна), ВАТ "Акрон" (Росія), ВАТ "МХК Єврохім" (Росія), ВАТ "Ренова Україна", ВАТ "Сибур Холдинг" (Росія) і норвезька компанія Яра Интернешнл Ейесей (Yara International ASA).