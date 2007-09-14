Погода на 15-19 вересня

15 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише вдень у західних, північних, Вінницькій та місцями Черкаській області пройдуть невеликі дощі, в Карпатах помірні. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині вночі 7-12°, вдень 19-24°; на решті території вночі 5-10°, вдень 17-22°, у західних областях 13-18°; в Карпатах вночі 2-7°тепла, вдень 4-9°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 16-17 вересня утримається мінлива хмарність. 16 вересня у східній половині країни пройдуть короткочасні дощі, окремі грози, у північних, центральних (вночі і в Одеській, Миколаївській) областях місцями невеликий дощ; на решті території, а 17 вересня в Україні без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 16 вересня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у південній та східній частині 16 вересня 9-14°, 17 вересня 6-11° (на узбережжі Криму 12-17°); вдень 16 вересня 10-15°, у південній частині, Донецькій, Луганській області 14-19° (на півдні Криму до 21°), 17 вересня в Україні підвищення денної температури на 3-5°; на високогірї Карпат температура вночі 1-6° тепла (16 вересня місцями заморозки 0-2°), вдень 16 вересня 4-9° тепла, 17 вересня 8-13°.

18-19 вересня - без опадів, лише вдень 19 вересня на крайньому заході місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18 вересня 4-9° тепла, 19 вересня 6-12° (на узбережжі морів 18-19 вересня 10-15°); вдень 17-23°, 19 вересня у південній частині до 25°.

У м.Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 18-20°; по області вночі 5-10°, вдень 17-22°.

16-17 вересня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вночі 16 вересня місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 16 вересня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 16 вересня 10-15°, 17 вересня 14-19°.

18-19 вересня без опадів. Температура вночі 18 вересня 4-9°, 19 вересня 7-12°; вдень 18-23°.