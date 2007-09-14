Баррозу підкреслює необхідність вступу України до СОТ найближчим часом

Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ підкреслює необхідність вступу України до Світової організації торгівлі найближчим часом.

Про це він заявив на прес-конференції за результатами XI Саміту «Україна-ЄС», який відбувся сьогодні в Києві.

Ж.М.БАРРОЗУ підкреслив, що завжди говорив про те, що членство України в СОТ є необхідним кроком у проведенні реформ і завершенні перехідного періоду в Україні. “Тому ми почнемо переговори зі створення зони вільної торгівлі (між Україною і ЄС – УНІАН) одразу після того, як будуть завершені переговори між Україною та СОТ”, - повторив він висловлену раніше позицію.

“Я впевнений, що дуже скоро буде найдене рішення щодо остаточних питань у цих переговорах зі вступу України до СОТ”, - додав Ж.М.БАРРОЗУ.

Як відомо, переговори щодо нової посиленої угоди між Україною і ЄС, яка має замінити нині чинну угоду про партнерство та співпрацю, дія якої завершується на початку 2008 року, розпочалися 5 березня 2007 року. Головним положенням нової посиленої угоди має стати створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.