Янукович надіслав телеграму російському прем`єр-міністрові

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав вітальну телеграму Віктору ЗУБКОВУ з нагоди його призначення на посаду голови уряду Російської Федерації.

„В Україні щиро зацікавлені у настійній потребі динамічного розвитку і всебічного поглиблення наших відносин, успішному подоланні всього того, що стоїть на шляху результативного і плідного співробітництва в інтересах наших країн і народів”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ у вітальній телеграмі, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України.

На переконання українського прем’єра, “досягнуті Україною і Росією успіхи на шляху зміцнення національних економік відкривають нові можливості для поглиблення двостороннього співробітництва з усіх важливих напрямків. Кращим підтвердженням цьому є істотне збільшення товарообігу між нашими країнами”.

В.ЯНУКОВИЧ особливо наголосив на готовності уряду України цілком сприяти подальшому розширенню співробітництва, зміцненню позитивних тенденцій у взаєминах України і Росії як стратегічних партнерів.

“Щиро переконаний, що дружні зв`язки між нашими урядами будуть тільки міцніти, розвиватися і приносити реальну користь громадянам України і Росії”, йдеться у вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ побажав успішної роботи уряду Росії під керівництвом В.ЗУБКОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, Держдума РФ дала згоду на призначення В.ЗУБКОВА на пост прем`єра, після чого Президент Росії Володимир ПУТІН підписав відповідний указ.