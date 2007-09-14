Висновок СБУ: у діях Рудьковського наявні ознаки злочину

Служба безпеки України звернулася до Генеральної прокуратури з поданням щодо порушення кримінальної справи проти міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО за поширення завідомо неправдивої інформації про теракти.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, за даними прес-центру, Служба безпеки України з метою виявлення та попередження злочинів терористичного характеру завершила перевірку заяв міністра транспорту та зв’язку України М.РУДЬКОВСЬКОГО про підготовку масштабної катастрофи на залізничному транспорті, оприлюднених у ЗМІ.

Сьогодні, 14 вересня, Слідчим управлінням СБУ винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом підготовки до терористичного акту на залізничному транспорті - злочину, передбаченого ч.1 ст. 14 та ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту), зазначили в СБУ.

Водночас, як підкреслили у прес-центрі, враховуючи, що у діях міністра М.РУДЬКОВСЬКОГО наявні ознаки злочину, передбаченого ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), 14 вересня матеріали перевірки на підставі ст. 112 КПК України направлені до Генеральної прокуратури України.

“Це означає, що всі заяви, зроблені М.РУДЬКОВСЬКИМ, розглядатимуться правоохоронними органами в площині кримінального права, а спілкування зі Службою безпеки та Генеральною прокуратурою України відбуватиметься винятково у форматі «громадянин – слідчий», наголошується у повідомленні прес-центру СБУ.