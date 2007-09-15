У Києві захворюваність активними формами туберкульозу знизилась

У І півріччі нинішнього року захворюваність активними формами туберкульозу, порівняно з аналогічним періодом 2006 р., знизилась на 15,5% - з 26,5 до 22,4 на 100 тис. населення.

Про це повідомила сьогодні під час розширеної колегії КМДА начальник Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Людмила КАЧУРОВА.

Зокрема, за її інформацією, спостерігається зниження захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків - показник захворюваності зменшився на 6,45%. Так, захворіло на активний туберкульоз 13 дітей, що становить 2,9 на 100 тис. дитячого населення, тоді як в минулому році за цей же період захворіло 14 дітей – 3,1 на 100 тис. дитячого населення.

Л.КАЧУРОВА також повідомила, що в Києві в І півріччі ц.р. від туберкульозу померло 130 осіб (показник смертності становить 4,8 на 100 тис. неслення). За її словами, аналіз випадків смерті свідчить про те, що в структурі смертності, як і в структурі захворюваності, збільшилась питома вага осіб без постійного місця проживання (49 осіб) та хворих на сполучену ТБ/ВІЛ-інфекцію.

За звітний період на 3,8% зросла кількість профілактичних оглядів населення на туберкульоз – з 309,6 до 321,5 на 1 тис. населення.

Згідно з офіційними даними ГУ охорони здоров’я в столиці станом на 1 січня 2007 р. на диспансерному обліку в протитуберкульозних закладах перебувало 19 тис. 148 пацієнтів, з яких 2 тис. 761 – з активними формами туберкульозу, в т.ч. 1 тис. 400 бактеріовиділювачів.