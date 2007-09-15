Авіазаправники в жовтні можуть знову підняти ціни на пальне

Українські авіазаправники ВАТ «ЛУК-Авіа Ойл» і ЗАТ «СП Кребо» в жовтні ц.р. можуть вкотре підняти ціни на авіапальне у зв`язку з проблемою неповернення ПДВ, а також світовим зростанням цін на нафту.

Таке припущення сьогодні під час круглого столу, організованого журналом «Чистое небо» в УНІАН, висловив головний редактор вказаного видання Денис ПЕТРОВ.

За його словами, ціна на пальне може зрости до 50 дол. За тонну до нинішньої середньозваженої 1 тис. до./тонну.

«За розмовами в авіаційних колах, це будуть чергові 50 дол. на тонні», – сказав Д.ПЕТРОВ.

При цьому він зазначив, що таке зростання є негативною динамікою на тлі традиційного зниження цін на авіапальне в осінній період.

Експерт припустив, що дане зростання не обов`язково позначиться на цінах авіаквитків, оскільки, найімовірніше, компанії знову будуть змушені йти по шляху оптимізації витрат, зокрема за рахунок закриття напрямків.

Як повідомив під час круглого столу начальник економічного управління Державіаадміністрації Віктор ЗЕЛЕНКОВ, згідно з даними Мінтрансзв’язку, станом на серпень ц.р., сума неповерненого ПДВ вказаним компаніям перевищила 50 млн. грн., зокрема, ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл» - понад 36 млн. грн., ЗАТ «СП Кребо» - 14,5 млн. грн.

Він підкреслив, що компанія Міжнародні авіалінії України вже звернулася до Кабінету міністрів України з проханням сприяти в поверненні ПДВ своєму заправнику ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл», оскільки компанія побоюється підвищення цін на авіапальне.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня ц.р. Антимонопольний комітет України заявив, що має намір розпочати розслідування щодо обгрунтованості вартості пасажирських авіаперевезень.

«Із завершенням цих справ (розслідування ситуації з підвищенням цін на авіапальне, ми повноцінно зосередимося на розслідуванні обгрунтованості вартості перевезень авіаційним транспортом. І результати дослідження діяльності українських авіакомпаній і прийняття відповідних рішень у цій справі стануть наступним кроком комітету, націленим на захист інтересів і прав пасажирів», - заявив голова АМК О.КОСТУСЄВ.

Нагадаємо, АМК 28 вересня ц.р. оштрафував двох реалізаторів авіапального за зловживання монопольним становищем - компанії ТзОВ «ЛУК-Авіа Ойл» і ЗАТ «СП Кребо». на 50 тис. грн. і 100 тис. грн., відповідно, в рамках розслідування ситуації з підвищенням цін на авіапальне на початку цього року.

5 квітня ц.р. в рамках розслідування ситуації з підвищенням цін на авіапальне Антимонопольний комітет України порушив справу проти ТзОВ «ЛУК-Авіа Ойл», ЗАТ «СП Кребо» і ЗАО «Укртатнафта» за ознаками зловживання монопольним становищем. АМК з`ясував, що з вересня по грудень 2006 року виробник авіапального ЗАТ «Укртатнафта» завищував ціни на власну продукцію. У свою чергу компанії «ЛУК-Авіа Ойл» і «Кребо» встановлювали завищені ціни на послуги заправки авіапальним у паливний бак повітряних суден на ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» протягом вересня-грудня 2006 року.