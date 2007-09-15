Секретаріат Президента закінчує переписувати Конституцію

В Секретаріаті Президента України завершується робота над текстом змін до Конституції, які мають вступити в силу після нових дострокових виборів до парламенту і дострокових виборів Президента.

Про це пише „Дзеркало тижня” з посиланням на академіка НАНУ Ігоря ЮХНОВСЬКОГО, який брав участь в опрацюванні оновленої версії Основного закону.

За характеристикою газети, проект поправок до Конституції містить радикальні зміни щодо розподілу повноважень між гілками влади.

Документ підготувала група авторитетних українських юристів під керівництвом професора, керівника Центральної виборчої комісії Володимира ШАПОВАЛА.

За словами І.ЮХНОВСЬКОГО, запропоновані групою В.ШАПОВАЛА зміни до Конституції є проектом „покращеної президентської форми правління” і основою для «перехідного варіанту» Конституції, який усуває недоречності Основного закону 1996 року і вади конституційних змін 2004 року.

Він пояснив, що підготовка проекту мала би бути завершена до виборів 30 вересня, а передбачені ним зміни – бути затвердженими на першій сесії новообраної Верховної Ради восени цього року, негайно набути чинності та діяти до ухвалення нової Конституції.

«Верховна Рада, що буде обрана у 2007 році, матиме функції перехідного парламенту, основне завдання якого — підготувати під головуванням діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА проект (або два проекти) нової Конституції», - наголосив академік в інтерв’ю газеті.

За його словами, парламент має прийняти рішення про винесення цього проекту на всенародний референдум, визначити дату набуття чинності новою Конституцією, і під неї оголосити вибори до Верховної Ради та вибори Президента держави відповідно до цієї вже нової Конституції.

„Нова Конституція України мала б набрати чинності з жовтня 2009 року, після виборів нового Президента України”, - вважає І.ЮХНОВСЬКИЙ.

Згідно з проектом «перехідних» змін, Президент має право скасовувати постанови Кабміну, що стосуються зовнішньої політики, оборони і безпеки, а також головує на засіданнях уряду, присвячених питанням оборони, безпеки та зовнішніх справ, розповів І.ЮХНОВСЬКИЙ.

Крім того, змінами скасовуються посади віце-прем’єрів та служби Секретаріату Президента, що відають питаннями оборони та безпеки і зовнішніх зносин. Натомість цими питаннями, а також рештою питань стратегічного розвитку держави займається Рада національної безпеки та оборони під керівництвом Президента.

Адміністративна структура держави, за новим проектом, має такий вигляд: держава, області, райони, громади. Кожна з ланок має свої виборні ради депутатів і відповідні виконавчі органи. Передбачені також державні обласні й районні адміністрації, що виконуватимуть наглядові функції. Голів цих адміністрацій призначає Президент за рекомендацією Кабінету міністрів.

Також, згідно з проектом, встановлюється жорсткий механізм формування уряду Верховною Радою. Парламентська більшість (навіть сформована ситуативно) протягом не більше, ніж 30 днів, ухвалює рішення щодо кандидатури прем’єр-міністра, який у 15-денний термін подає на розгляд Верховної Ради проект програми діяльності свого уряду. Верховна Рада схвалює проект програми у термін, що не перевищує 15 днів.

Якщо проект програми схвалений, Президент у 3-денний термін видає указ про призначення прем’єра і за його поданням призначає міністрів. Якщо у визначений термін програму діяльності уряду не схвалено, Президент достроково припиняє повноваження Верховної Ради і у 3-денний термін після цього призначає прем’єра сам.

Президент також може розпустити парламент з політичних мотивів, призначивши референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Якщо в результаті референдуму пропозиція Президента буде підтримана, парламент розпускають, якщо ж ні — Верховна Рада двома третинами голосів депутатів може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень Президента.

Прем’єр-міністр та міністри можуть бути одночасно депутатами Верховної Ради. Міністрів звільняє з посади прем’єр-міністр. Верховна Рада може прийняти рішення про недовіру Кабміну, що має наслідком його відставку. Прем’єр-міністр має право заявити перед Верховною Радою про свою відставку. Відставка прем’єра означає відставку всього уряду.

Крім того, І.ЮХНОВСЬКИЙ наголосив на необхідності створення сенату (верхньої палати парламенту), яка дублювала б розгляд і прийняття важливих законів, займалася б питаннями кваліфікації керівних кадрів, призначеннями на посади суддів, іншими призначеннями, а також представляла б інтереси областей у бюджетному процесі.