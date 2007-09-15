”Компромісний” начальник морського порту не витримав тиску

Заступник начальника морського торговельного порту „Южний” з питань експлуатації Володимир ШЕПЕЛЬ, якого 13 вересня було призначено виконуючим обов`язки начальника порту, відмовився від посади і зараз перебуває на лікарняному. Про це заявив на зустрічі з журналістами голова Одеської облдержадміністрації Іван ПЛАЧКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, „В.ШЕПЕЛЬ пішов на такий крок внаслідок тиску. Зараз трудовий колектив порту стабільно працює, проте розділений на частини, які підтримують одного або другого кандидата на посаду начальника державного підприємства».

«Пропрацювавши в трьох урядах, - наголосив губернатор, - я не пригадую ситуації, щоб два члени Кабміну здійснювали діаметрально протилежні дії. У тому, що відбувається в порту, провина чиновників”.

Як повідомлялося, кандидатуру В.ШЕПЕЛЯ було запропоновано як компромісну в суперечці між керівниками державного концерну "Укрморпорт" і Міністерства транспорту і зв’язку. Гендиректор „Укрморпорту” Сергій КЛІМОВ 7 вересня видав наказ про звільнення з посади начальника порту Олександра ГОНЗИ і представив колективу 10 вересня нового керівника - Володимира ВАСИЛЬЄВА, що був звільнений напередодні за прогули.

У свою чергу, міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ обстоював кандидатуру іншого заступника - Максима КИЛЬНИЦЬКОГО. Врешті-решт, сторони - "Укрморпорт" і Мінтрансзв’язку - зійшлися на компромісній кандидатурі заступника начальника порту В.ШЕПЕЛЯ, якого й було тимчасово призначено на вакантну посаду.