БЮТ після перемоги на виборах внесе свій варіант бюджету

Після перемоги на дострокових парламентських виборах Блок Юлії ТИМОШЕНКО внесе на розгляд Верховної Ради проект бюджету, принципово відмінний від того варіанту, який затвердив уряд Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у суботу на прес-конференції в Керчі.

«Якщо наша політична команда зможе набрати більшість у парламенті, створити всі необхідні умови для формування уряду, ми не будемо голосувати за бюджет, який пропонує Партія регіонів», - цитує лідера БЮТ прес-служба блоку.

За її словами, «буде розроблено абсолютно новий бюджет, який врахує всі ресурси країни, які сьогодні свідомо залишені Партією регіонів в тіні».

Ю.ТИМОШЕНКО наполягає, що запропонований нинішнім урядом бюджет продовжує традицію колосальної інфляції.

За її оцінками, такої інфляції, яка є сьогодні в Україні, в сучасному світі не існує.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, інфляція є наслідком проведених урядом надмірних запозичень у бюджет, внаслідок чого виникла боргова інфляція - коли дефіцит бюджету покривається запозиченнями, а потім в наслідок цього піднімаються ціни.

Також лідер БЮТ вважає, що закладені у проект бюджету-2008 показники зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) не відповідають дійсності.

«Це не реальне зростання ВВП, а інфляційне. І те, що вони на наступний рік закладають дефіцит бюджету ще більший, ніж минулого року, свідчить про те, що і наступного року вони будуть накопичувати борги, які руйнуватимуть стабільність цін і переноситимуть непосильні боргові зобов’язання на майбутні покоління», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.