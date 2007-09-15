Якби не парламентські вибори, бюджет міг отримати на 8% більше

Якби в країні не були оголошені позачергові парламентські вибори, то на сьогоднішні об`єм надходжень до держбюджету був би на 8% більшим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Донецьку на брифінгу журналістам повідомив в.о. прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.

«Ми виконали за підсумками 8 місяців план надходжень до бюджету, припустимо, на 101,8%, а могли б його виконати на 110 %, якби не було виборів», - сказав він.