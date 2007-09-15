Стівен Сігал інкогніто відвідав дитячий будинок під Києвом (фоторепортаж)

Сьогодні, 15 вересня, нашоукраїнець Юрій Стець (53 номер у виборчому списку Блоку) поїхав відвідати дитячий будинок. "Щороку в цей день у мене є традиція приїжджати до дітей у різні заклади і просто від імені журналістів, друзів і родини робити подарунки”, - пояснив він. Цього року Юрій відвідав дитячий будинок “Родина” у місті Боярка Київської області, де виховуються близько 60 дітей різного віку із неблагополучних сімей. І ще на порозі директор дитячого будинку повідомила йому: “А в нас у гостях сьогодні голлівудська зірка..."

Невдовзі стало зрозуміло, що київські гості випадково розкрили інкогніто Стівена Сігала, який перебував в Україні, не даючи жодної прес-конференції.

Стівен Сігал приїхав до дітей з телевізором та іграшками. Всі подарунки дітлахам він дарував власноруч.

А від Юрія Стеця цього дня діти отримали солодощі та книжки видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, яке очолює Іван Малкович.

Також Юрій Стець привіз до дітей клоунів, виставу від яких діти дивилися разом з ним та Сігалом.

“Кожна людина, яка вважає своє життя щасливим повинна поділитися своїм шматком щастя з іншою людиною, - сказав Юрій Стець, звертаючись до дітей та вихователів. - Я вражений, що нашими українськими дітьми опікуються не тільки українські політики і люди бізнесу, а приїжджають і гості з інших країн. Я вражений, побачивши сьогодні в цьому дитячому будинку Стівена Сігала. Мені дуже приємно, що відомий голлівудський актор займається благодійністю в Україні”.

Юрій Стець пообіцяв, що ця ініціатива журналістів 5-го каналу не перша і не остання. “Це не перший і не останні дитячий будинок, який ми відвідаємо”.

Фото з сайту "Разом"